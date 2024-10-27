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Войны будущего: чтобы выжить, нужно совершенствовать технологии

Войны будущего: чтобы выжить, нужно совершенствовать технологии

В начале вооруженного конфликта на Украине в 2022 году украинские войска применили небольшое количество турецких беспилотных летательных аппаратов "Байрактар TB2" для нанесения ударов по российским целям.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Точность...Это прежде всего экономически выгодно
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