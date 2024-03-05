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Зиньковский о 0:0 с «Зенитом»: «В каждом паблике говорили, что «Спартак» получит. Хорошо, что мы так всех опечалили»

«Спартак» в гостях сыграл вничью с «Зенитом» – 0:0. – Обращали внимание на то, что говорили эксперты до игры? – Да, конечно.

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