Из-за "железной хватки" Путина мы совершаем исторические ошибки

Sergiy Che ...Тупость диванная - своего мужика (если нашёлся такой что с Малышевой на диване обитает)) подгоняй переодеваться - а тут или пиши по теме или клюв куриный захлопни и не засирай тему своим тупым "ко-ко-ко"!

Владимир Соловьев ПУТИН ОДИН НА ПОЛИТИЧЕСКОМ "ДЗЮДОИСТСКОМ ТАТАМИ" ПРОТИВ ВСЕГО ЗАПАДА. ОСТАЛЬНЫЕ ПРОСТО НАБЛЮДАТЕЛИ. ЕСЛИ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ПУТИН ПРОИГРАЕТ, НАБЛЮДАТЕЛИ СТАНУТ ЖЕРТВАМИ И, ДАЖЕ, НЕ ВОЙДУТ В "ЗОЛОТОЙ МИЛЛИАРД" ЗАПАДА!