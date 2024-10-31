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Из-за "железной хватки" Путина мы совершаем исторические ошибки

Из-за "железной хватки" Путина мы совершаем исторические ошибки

© РИА Новости Наталья Селиверстова Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

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Комментарии
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Sergiy Che
...Тупость диванная - своего мужика (если нашёлся такой что с Малышевой на диване обитает)) подгоняй переодеваться - а тут или пиши по теме или клюв куриный захлопни и не засирай тему своим тупым &quot;ко-ко-ко&quot;!
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18 час.
Владимир Соловьев
ПУТИН ОДИН НА ПОЛИТИЧЕСКОМ &quot;ДЗЮДОИСТСКОМ ТАТАМИ&quot; ПРОТИВ ВСЕГО ЗАПАДА. ОСТАЛЬНЫЕ ПРОСТО НАБЛЮДАТЕЛИ. ЕСЛИ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ПУТИН ПРОИГРАЕТ, НАБЛЮДАТЕЛИ СТАНУТ ЖЕРТВАМИ И, ДАЖЕ, НЕ ВОЙДУТ В &quot;ЗОЛОТОЙ МИЛЛИАРД&quot; ЗАПАДА!
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18 час.
АП
АЛЕКСАНДР Пантеленв
Так какие историчесекие ошибки совершает Россия сегодня?! Афффтор допиши статью. Главная ошибка сегодня, - Россия не заключает стратегический договор о безопасности с Кубой, Никарагуа, Венесуелой, и др. В подбрюшье США, как они это сделали около России.
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17 час.

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