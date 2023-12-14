Popcaketv
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Popcaketv

31 подписчик

Свежие комментарии

  • Владимир
    кто это?Тэхен написал пуб...
  • Странник
    автору нравятся педики? данная статья для поклонников пидоров, но не здесь.....хотя.....их становится слишком много.....Тэхен рассказал о...
  • Валерий Ворожищев
    Ты, пидор соседов, заткнись!Соседов дерзнул Ш...

Киркоров подал в суд на Успенскую, требуя 12 млн. Добровинский: «За иском последует кое-что еще!»

Киркоров подал в суд на Успенскую, требуя 12 млн. Добровинский: «За иском последует кое-что еще!»

От любви до ненависти один шаг? Да-да, в шоу -бизнесе вполне может произойти такой сценарий. У Филиппа Киркорова и Любови Успенской случилась ситуация, которая заставила короля эстрады обозлиться на свою давнюю хорошую подругу, которой, по слухам, он даже делал предложение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх