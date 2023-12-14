Киркоров подал в суд на Успенскую, требуя 12 млн. Добровинский: «За иском последует кое-что еще!»

От любви до ненависти один шаг? Да-да, в шоу -бизнесе вполне может произойти такой сценарий. У Филиппа Киркорова и Любови Успенской случилась ситуация, которая заставила короля эстрады обозлиться на свою давнюю хорошую подругу, которой, по слухам, он даже делал предложение.
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