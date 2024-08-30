В больнице Екатеринбурга скончалась двенадцатилетняя девочка, которую ранее удалось спасти из-под завалов в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле.
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В больнице Екатеринбурга скончалась двенадцатилетняя девочка, которую ранее удалось спасти из-под завалов в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле.