Мировое обозрение

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Насколько Путин с Зеленским близки к окончанию конфликта?

Насколько Путин с Зеленским близки к окончанию конфликта?

Администрация Байдена, вероятно, приходит к осознанию того, что деньги налогоплательщиков и оборонительный арсенал не бесконечны, и пора прекратить разжигать конфликт не Украине, заявила в эфире Fox News экс-сотрудник разведки США Ребека Коффлер.

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