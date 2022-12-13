Администрация Байдена, вероятно, приходит к осознанию того, что деньги налогоплательщиков и оборонительный арсенал не бесконечны, и пора прекратить разжигать конфликт не Украине, заявила в эфире Fox News экс-сотрудник разведки США Ребека Коффлер.