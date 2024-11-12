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Российский блогер рассказал о «диких» стереотипах американцев о русских

Российский блогер рассказал о «диких» стереотипах американцев о русских

Российский тревел-блогер и путешественник рассказал о «диких» стереотипах жителей Соединенных Штатов о русских.

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Комментарии
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АндрейБорков
Старый, еще советский, анекдот, но актуален и сейчас! Встречаются два америкоса, разговаривают от то, о сем и доходит разговор до России и русских. Тогда один спрашивает у второго, &quot;Джон, а они, эти русские, они такие же как мы или не совсем?&quot;, На что Джон ему отвечает, &quot;Знаешь, Билл, по моему они не совсем такие как мы!&quot;, Джон спрашивает - &quot;А почему ты так считаешь?&quot;, на что ему Билл отвечает - &quot;Слышал я разговор двух русских, так вот первый русский говорит второму - ВАНЯ, ОДЕНЬ НА Х....Й ШАПКУ, А ТО УШИ ОТМОРОЗИШЬ!&quot;
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