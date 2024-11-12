Российский блогер рассказал о «диких» стереотипах американцев о русских

АндрейБорков

Старый, еще советский, анекдот, но актуален и сейчас! Встречаются два америкоса, разговаривают от то, о сем и доходит разговор до России и русских. Тогда один спрашивает у второго, "Джон, а они, эти русские, они такие же как мы или не совсем?", На что Джон ему отвечает, "Знаешь, Билл, по моему они не совсем такие как мы!", Джон спрашивает - "А почему ты так считаешь?", на что ему Билл отвечает - "Слышал я разговор двух русских, так вот первый русский говорит второму - ВАНЯ, ОДЕНЬ НА Х....Й ШАПКУ, А ТО УШИ ОТМОРОЗИШЬ!"