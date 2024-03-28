Новую научно-производственную роту создадут в Коврове в июне

Известия/Павел Волков В городе Ковров Владимирской области будет создана новая научно-производственная рота, в которой будут нести службу солдаты-срочники, для поддержки выполняющих гособоронзаказ предприятий.
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