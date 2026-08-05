Сломала нос, разбила таз, но встала: как Эмили Харрингтон завоевала золото после трех смертельных падений

Эмили Харрингтон — пятикратная чемпионка США по скалолазанию и покорительница Эвереста — поставила перед собой цель, которую до неё не достигала ни одна женщина: пройти маршрут Golden Gate на скале Эль-Капитан в свободном лазании за один день.
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