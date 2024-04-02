СК возбудил дело после ДТП на Кубани, где погиб тренер и пострадали дети

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту аварии на Кубани, в результате которой погиб тренер и пострадали несовершеннолетние спортсмены, говорится в Telegram-канале ведомства.
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