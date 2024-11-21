ООН призвала Москву и Киев к срочным шагам для предотвращения эскалации

Организация Объединенных Наций (ООН) призывает все стороны российско-украинского конфликта предпринять срочные шаги для предотвращения эскалации, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
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