Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 697 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Кучеренко
    Почему остались целыми коммуникации доставки военной техники запада на западной Украине?Подполье: ВС Росс...
  • Natalia Ivanova
    " Они будут соревноваться без команд, без флага своей страны, без гимна" - а поедут за бюджетные денежки! И ещё - "на...Офицеры о рыдания...
  • Юрий анин
    Подполье: ВС Росс...

Тот самый полковник Захарченко просится на фронт. Почему его не берут?

Тот самый полковник Захарченко просится на фронт. Почему его не берут?

Помните такого? Человек, призванный искоренить коррупцию, стал её олицетворением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Россинский
Расстрелы нужно было начать именно с него!Другие бы задумались.
Ответить
16 час.
Анатолий Витушкин
Падлам в святом деле защиты Родины нет места.
Ответить
14 час.
Андрей Тихонов
Отсидит, потом расстрелять
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх