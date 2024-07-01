Столичные предприниматели могут арендовать у города три спортивных объекта

Город выставил на торги три здания, в которых будущие арендаторы смогут открыть спортивные центры. Они будут переданы в аренду частным операторам в рамках программы повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта.
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