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«Загнали в клещи»: Дерзкий прорыв ВС РФ к Миролюбовке шокировал ВСУ, враг выбирает что сдать первым — Покровск или Новопавловку: Новости СВО, 20.04.25 г.

«Загнали в клещи»: Дерзкий прорыв ВС РФ к Миролюбовке шокировал ВСУ, враг выбирает что сдать первым — Покровск или Новопавловку: Новости СВО, 20.04.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 20 апреля 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 20.

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