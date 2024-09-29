Главу диаспоры лишили гражданства. Подробности

Председателя азербайджанской диаспоры в Архангельской области Тарлана Гасымова исключают из гражданства России по обвинению в нарушении законов, касающихся национальной безопасности, и готовятся депортировать на его родину.
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