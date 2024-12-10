В Ленобласти школьнику оторвало палец взрывом самодельной петарды

В Никольском школьнику оторвало палец взрывом найденной на берегу Свири самодельной петарды.Девятилетний школьник гулял с друзьями по берегу реки Свирь неподалёку от паромной переправы в поселке Никольское 9 января и нашёл самодельную петарду.
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