В Ленобласти школьнику оторвало палец взрывом самодельной петарды

В Никольском школьнику оторвало палец взрывом найденной на берегу Свири самодельной петарды.Девятилетний школьник гулял с друзьями по берегу реки Свирь неподалёку от паромной переправы в поселке Никольское 9 января и нашёл самодельную петарду.