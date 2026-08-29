Священник убедил женщину в одержимости и изнасиловал ее

РЕН ТВ В Канаде 50-летнего индуистского священника задержали после того, как он убедил женщину в одержимости злыми духами и изнасиловал ее, сообщили 27 августа в издании The American Bazaar со ссылкой на региональную полицию Дарема.
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