На Сходненской открыта мастерская по изготовлению масксетей

Мастерская работает в центре московского долголетия. Вот уже полтора года в центре московского долголетия на Сходненской волонтёрская группа «Покров-Тушино» помогает фронту: плетёт масксети, мастерит нашлемники, шьёт маскировочные костюмы, льёт блиндажные свечи, изготавливает армейские «сухие души».