США тренируют боевиков ИГ для провокаций в Сирии

Преступную деятельность боевиков запрещенной в России группировки ИГИЛ в Сирии координируют США. Они управляют подручными боевиками с американской военной базы "Эт-Танф" у границ Сирии с Иорданией и Ираком, сообщили в Службе внешней разведки России.
Преступную деятельность боевиков запрещенной в России группировки ИГИЛ в Сирии координируют США. Они управляют подручными боевиками с американской военной базы "Эт-Танф" у границ Сирии с Иорданией и Ираком, сообщили в Службе внешней разведки России.
Свежие комментарии