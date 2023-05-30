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США тренируют боевиков ИГ для провокаций в Сирии

США тренируют боевиков ИГ для провокаций в Сирии

Преступную деятельность боевиков запрещенной в России группировки ИГИЛ в Сирии координируют США. Они управляют подручными боевиками с американской военной базы "Эт-Танф" у границ Сирии с Иорданией и Ираком, сообщили в Службе внешней разведки России.

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