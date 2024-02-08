В Минобороны России заявили об уничтожении БПЛА ВСУ над Крымом

В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом. «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.
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