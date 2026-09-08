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Актеру Владимиру Епифанцеву исполнилось 55 лет

Актеру Владимиру Епифанцеву исполнилось 55 лет

Владимир Епифанцев в кадре из фильма "Непобедимый" (2008) © Vladimir Myshkin/Global Look Press 8 сентября актеру театра и кино Владимиру Епифанцеву исполняется 55 лет.

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