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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малик Нейберс не сыграет с «Цинциннати» из-за сотрясения мозга. «Джайентс» недовольны, что игрок посетил концерт рэпера Трэвиса Скотта

Ресивер-новичок «Нью-Йорк Джайентс» Малик Нейберс не примет участия в матче 6-го тура регулярного сезона против «Цинциннати Бенгалс».

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