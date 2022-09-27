Немецкие власти подозревают диверсию

ГГ

Гари Гарин

Немцам нужно срочно ревизовать свои отношения с такими "союзниками", как США, Польша, Великобритания. Уже всем и давно абсолютно ясно, что США поставили Германию в положе-ние мусорщика, убирающую мусор после проделок и "шалостей" США в мире. Так, Германия приняла беженцев после войны США в Ираке, Германия платила в Афганистан по 450млн евро в год и приняла беженцев после бегства США, Германия приняла 1 млн. беженцев из Украины после того как США заварили там войну, Германия по настоянию США отказалась от СП 2 и осталась без газа, уничтожая собственную экономику. Германия, поставляя Украине оружие, аммуницию и средства на войну терпит хамство и безудержные требования украинских политиков. Теперь после подозреваемой диверсии на газопроводе стало абсолютно ясно, что страны -диверсанты это враги Германии. Как долго может это терпеть Германия? И если правительство Германии покорно терпит все эти расходы, значит намеренно идет на катастрофичес-кие издержки и последствия для своей страны и своего народа. А это уже предательство.