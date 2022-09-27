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Немецкие власти подозревают диверсию

Немецкие власти подозревают диверсию

Причиной падения давления сразу на трёх нитках газопровода «Северный поток» наиболее вероятно является целенаправленная диверсия«Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией», — приводит сообщает газета Der Tagesspiegel слова своего источника знакомого с ситуацией.

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Комментарии
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ГГ
Гари Гарин
Немцам нужно срочно  ревизовать свои отношения с такими &quot;союзниками&quot;, как США, Польша, Великобритания. Уже всем и давно абсолютно ясно, что США поставили Германию в положе-ние мусорщика, убирающую мусор после проделок и &quot;шалостей&quot;  США в мире. Так, Германия приняла беженцев после войны США в Ираке, Германия платила в Афганистан по 450млн евро в год и приняла беженцев после бегства  США, Германия приняла 1 млн. беженцев  из Украины после того как США заварили там войну, Германия по настоянию США отказалась от СП 2 и осталась без газа, уничтожая собственную экономику. Германия, поставляя Украине оружие, аммуницию и средства на войну  терпит хамство и  безудержные требования украинских политиков. Теперь после подозреваемой диверсии на газопроводе стало  абсолютно ясно, что страны -диверсанты это враги Германии. Как долго  может это терпеть Германия? И если правительство Германии покорно терпит все эти расходы, значит намеренно идет на катастрофичес-кие издержки и последствия для  своей страны и своего народа. А это уже предательство.
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2 г.
А
Александр24
Думал,что у  этих тварей осталась капелька совести,но нет - уже появились сообщения,что это Россия взорвала свои же трубопроводы!  Вот суки-то!
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2 г.
Nikolay Stepanov
Тут и подозревать не нужно, факты на поверхности. Немцам и ЕС  надо пересматривать  отношения с США и Англией.
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2 г.
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