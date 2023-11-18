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Булыкин о Чалове и Тюкавине в гонке бомбардиров: «Кассьерру им, наверное, уже не догнать. В сильном клубе всегда забивать легче»

Булыкин о Чалове и Тюкавине в гонке бомбардиров: «Кассьерру им, наверное, уже не догнать. В сильном клубе всегда забивать легче»

Форвард «Зенита» забил 12 голов в текущем сезоне. На счету Федора Чалова и Константина Тюкавина по 7 мячей.

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