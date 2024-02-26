Порядок получения сведений из ЕГРН разъяснили в московском Росреестре

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) — основной документ, который содержит информацию о жилых и нежилых объектах недвижимости, земельных участках, зарегистрированных правах, установленных ограничениях и обременениях.
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