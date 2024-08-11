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"Врать нельзя" - Курская область: Доклад Путину, имя "Генерала Армагеддона" и "бодрящая пощёчина"

"Врать нельзя" - Курская область: Доклад Путину, имя "Генерала Армагеддона" и "бодрящая пощёчина"

К исходу третьих суток наката на Курскую область с большой натяжкой можно говорить о стабилизации ситуации.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Хотел выразиться крепко... Но лучше оставлю без комментарием. Только горячий   &quot;привет&quot; Герасимову и всем птенцам гнезда Шойгуво.
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4 час.

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