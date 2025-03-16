В Оленинском округе предварительно проголосуют за кандидатов в местную Думу

В Оленинском округе пройдет предварительное голосование по кандидатурам в местную Думу второго созыва от партии «Единая Россия» на 26-28 мая, сообщил в своем тг-канале глава муниципалитета Олег Дубов 10 марта.
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