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Варламов получил травму во 2-м матче серии с "Тампой"

Варламов получил травму во 2-м матче серии с "Тампой"

Getty ImagesВорота «Айлендерс» со старта защищал россиянин Семен Варламов. На 14-й минуте первого периода он уступил место в рамке соотечественнику Илье Сорокину, так как получил травму после столкновения с форвардом соперника Брэйденом Пойнтом.

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