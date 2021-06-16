Варламов получил травму во 2-м матче серии с "Тампой"

Getty ImagesВорота «Айлендерс» со старта защищал россиянин Семен Варламов. На 14-й минуте первого периода он уступил место в рамке соотечественнику Илье Сорокину, так как получил травму после столкновения с форвардом соперника Брэйденом Пойнтом.