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Экс-форвард «Сочи» Тимашов перешел в швейцарский «Серветт». У него 1+3 в 22 играх в сезоне КХЛ

28-летний игрок заключил с клубом контракт на месяц, в котором есть опция возможного продления до конца сезона.

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