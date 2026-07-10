В МВД России опровергли фейковые сообщения об ограничениях на АЗС

В Иркутской области после появления публикаций о неких размещенных на автозаправочных станциях (АЗС) документах от имени регионального управления МВД России провели проверки и установили, что все подобные объявления являются подделками.
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