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В МВД России опровергли фейковые сообщения об ограничениях на АЗС

В МВД России опровергли фейковые сообщения об ограничениях на АЗС

В Иркутской области после появления публикаций о неких размещенных на автозаправочных станциях (АЗС) документах от имени регионального управления МВД России провели проверки и установили, что все подобные объявления являются подделками.

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