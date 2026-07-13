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Вгудок

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«Сапсаны» привезли РЖД миллионы евро. Вагоны уехали на сборы. Топливо вывезут с дисконтом. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

«Сапсаны» привезли РЖД миллионы евро. Вагоны уехали на сборы. Топливо вывезут с дисконтом. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было предложение Минпромторга ввести утильсбор на грузовые вагоны, решение РЖД предоставить скидки на перевозки зерновых и обсуждение государственных субсидий монополии на закупку путевой техники.

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