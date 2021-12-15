Мама ушла за конфетами и больше ее никто не видел. Рассказ

Лёка стояла, вцепившись в ручку чемодана. Папа ушел. А теперь еще и мама.— Девочки, стойте тут, никуда не уходите, я скоро, — недовольно сказала мама, поправила воротник из лисы и пошла в другую сторону.
Популярные статьи
- Единственный Герой Советского Союза и России получивший "Золотую Звезду" за военные подвиги. Кто он?
- Платошкин резко высказался о судьбе президента России после ухода с поста: «Его ждут тяжелые последствия»
- Тасс: "сша и Украина стали единственными странами, выступившими против резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма"
Свежие комментарии