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Мама ушла за конфетами и больше ее никто не видел. Рассказ

Мама ушла за конфетами и больше ее никто не видел. Рассказ

Лёка стояла, вцепившись в ручку чемодана. Папа ушел. А теперь еще и мама.— Девочки, стойте тут, никуда не уходите, я скоро, — недовольно сказала мама, поправила воротник из лисы и пошла в другую сторону.

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