Завтра в Астрахани на 12 часов ограничат автодвижение через Старый мост

Ради уборки проезжей части. В связи с проведением в Астрахани уборки проезжей части дороги на совмещенном автомобильном и железнодорожном мосту через реку Волга (Старый мост) с 08:00 до 20:00 22 марта будет введено временное ограничение дорожного движения автотранспорта.
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