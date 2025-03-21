Завтра в Астрахани на 12 часов ограничат автодвижение через Старый мост

Ради уборки проезжей части. В связи с проведением в Астрахани уборки проезжей части дороги на совмещенном автомобильном и железнодорожном мосту через реку Волга (Старый мост) с 08:00 до 20:00 22 марта будет введено временное ограничение дорожного движения автотранспорта.