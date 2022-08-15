Виртуальному концертному залу в Уссурийске быть

В Министерстве культуры Российской Федерации подвели итоги конкурсного отбора на предоставление финансирования для создания в 2023 году виртуальных концертных залов по проекту "Цифровая культура", входящего в состав национального проекта "Культура".
В Министерстве культуры Российской Федерации подвели итоги конкурсного отбора на предоставление финансирования для создания в 2023 году виртуальных концертных залов по проекту "Цифровая культура", входящего в состав национального проекта "Культура".
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