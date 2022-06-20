Медвежий угол

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"Мы и народ" – что-то в этом лозунге не сходится

"Мы и народ" – что-то в этом лозунге не сходится

АВРОРА Здравствуйте, товарищи! Эх! Как любит повторять наше ВСЕ и его приспешники с экрана телевизора – Мы и народ! – Мы все сплотились! – Мы все вместе! – Все поддерживают! Мы едины! Говорить то хорошо, если особенно умеючи.

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