"Мы и народ" – что-то в этом лозунге не сходится

АВРОРА Здравствуйте, товарищи! Эх! Как любит повторять наше ВСЕ и его приспешники с экрана телевизора – Мы и народ! – Мы все сплотились! – Мы все вместе! – Все поддерживают! Мы едины! Говорить то хорошо, если особенно умеючи.