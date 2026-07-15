Очереди на заправку приравняли к неправильной парковке из-за ошибки камер

Автомобилисты начали получать штрафы за стоянку, просто ожидая своей очереди у заправок.В Саратовской области автомобилисты столкнулись с массовыми штрафами за парковку в неположенном месте, стоя в очередях на заправочные станции.
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