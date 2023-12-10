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Указ подписан. Пенсионеров, которым от 60 до 85 лет, ждет большой сюрприз с 12 декабря

Указ подписан. Пенсионеров, которым от 60 до 85 лет, ждет большой сюрприз с 12 декабря

Пенсионерам рассказали о новом сюрпризе, который затронет в основном граждан от 60 до 85 лет. Для них уже с 12 декабря начнется новый процесс, который даст им дополнительные возможности.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
В этом возрасте уже не до  гулянок. Могли бы обеспечить  хорошими лекарствами бесплатно. Бутылочка  5-ти копеечного йода сейчас стоит  более ста рублей .И все молчат. Жадность  поселилась у нас в России.
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7 час.
Вячеслав Денисов
Придумали новые кормушки для распила! Везде раньше были Дома и Дворцы культуры, в которых было почти всё перечисленное. Теперь их переименовали и сделали, практически, недоступными, т.к. эти конторы ориентированы на зарабатывание денег и пенсионерам теперь там не место!
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5 час.

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