Указ подписан. Пенсионеров, которым от 60 до 85 лет, ждет большой сюрприз с 12 декабря

В этом возрасте уже не до гулянок. Могли бы обеспечить хорошими лекарствами бесплатно. Бутылочка 5-ти копеечного йода сейчас стоит более ста рублей .И все молчат. Жадность поселилась у нас в России.

Вячеслав Денисов

Придумали новые кормушки для распила! Везде раньше были Дома и Дворцы культуры, в которых было почти всё перечисленное. Теперь их переименовали и сделали, практически, недоступными, т.к. эти конторы ориентированы на зарабатывание денег и пенсионерам теперь там не место!