Пенсионерам рассказали о новом сюрпризе, который затронет в основном граждан от 60 до 85 лет. Для них уже с 12 декабря начнется новый процесс, который даст им дополнительные возможности.
Указ подписан. Пенсионеров, которым от 60 до 85 лет, ждет большой сюрприз с 12 декабря
Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
В этом возрасте уже не до гулянок. Могли бы обеспечить хорошими лекарствами бесплатно. Бутылочка 5-ти копеечного йода сейчас стоит более ста рублей .И все молчат. Жадность поселилась у нас в России.
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7 час.
Вячеслав Денисов
Придумали новые кормушки для распила! Везде раньше были Дома и Дворцы культуры, в которых было почти всё перечисленное. Теперь их переименовали и сделали, практически, недоступными, т.к. эти конторы ориентированы на зарабатывание денег и пенсионерам теперь там не место!
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5 час.
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