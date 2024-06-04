Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Студентка-мусульманка хотела натравить диаспору на педагога, но получила по заслугам. Хиджаб был отед неспроста

Студентка-мусульманка хотела натравить диаспору на педагога, но получила по заслугам. Хиджаб был отед неспроста

Интересная жизнь с Vera Star История громкого скандала между преподавателем и студенткой-мусульманкой пришедшей в класс в хиджабе получила неожиданное, но в тоже время весьма и весьма предсказуемое продолжение.

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Комментарии
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BB
Belitskyi Belitskyi
гнать в три шеи из России вместе с диаспорой
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20 час.
Александр Раевский
,
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20 час.
Александр Раевский
Отчисление это самое малое наказание за такиефортели. А еще нужно бы завести  Чтобы другим не повадно было!!!
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20 час.

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