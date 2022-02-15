ГИБДД напомнила водителям о штрафах за нечитаемые номера

Автомобилистов просят привести номера на своем транспортном средстве в надлежащий вид Госавтоинспекция Петрозаводска напомнила водителям о том, что в условиях переменчивой погоды следует обращать внимание на номера на своем транспортном средстве.
Автомобилистов просят привести номера на своем транспортном средстве в надлежащий вид Госавтоинспекция Петрозаводска напомнила водителям о том, что в условиях переменчивой погоды следует обращать внимание на номера на своем транспортном средстве.
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