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Во Франции оценили победу ультраправых на выборах в Европарламент

Во Франции оценили победу ультраправых на выборах в Европарламент

Вчера 814 прочитали Крайне правые добились значительных успехов на выборах в Европейский парламент во Франции, оставив союзников Эмманюэля Макрона далеко позади и заняв первое место в гонке, за которой пристально следят в Пятой республике и во всей Европе.

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