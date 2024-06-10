Во Франции оценили победу ультраправых на выборах в Европарламент

Вчера 814 прочитали Крайне правые добились значительных успехов на выборах в Европейский парламент во Франции, оставив союзников Эмманюэля Макрона далеко позади и заняв первое место в гонке, за которой пристально следят в Пятой республике и во всей Европе.
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