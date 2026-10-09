В Новосибирской области суд обязал хозяйку уничтожить 11 коров с бруцеллезом

Суд обязал владелицу частного подворья в Новосибирской области отправить на убой 11 коров, у которых в июне 2026 года выявили бруцеллез, и провести мероприятия по ликвидации очага инфекции.
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