Малолетний ребенок умер в стоматологической клинике в Красноярске

прокуратура Красноярского края Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика в одной из стоматологических клиник Красноярска, сообщило ведомство 13 июня в своем Telegram-канале.
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