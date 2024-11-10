Тюрьма народов?

Александр Рожков

Глава МИД Конго сказал: "...Советский Союз очень рано восстал против этого явления, а также поддержал африканские страны" Это о чем говорит? О том, что СССР плохой, или о том, что СССР хороший? У гавнюка автора СССР плохой. Но не царскую Россию хвалит глава МИД Конго, а СССР. А вот автор пытается и на этом проехаться и перевернув все с ног на голову, обосрать СССР. Про такие высказывания и говорят в народе - в огороде бузина, а в Киеве дядька.