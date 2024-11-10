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Закон и Порядок

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Тюрьма народов?

Тюрьма народов?

К вопросу о «пролетарском интернационализме». Вот на этой карте, которую активно распространяли в СССР везде, в школах и так далее — открыто написано, кто враг для «братских народов» великого СССР.

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Комментарии
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Александр Рожков
Глава МИД Конго сказал: &quot;...Советский Союз очень рано восстал против этого явления, а также поддержал африканские страны&quot; Это о чем говорит? О том, что СССР плохой, или о том, что СССР хороший? У гавнюка автора СССР плохой. Но не царскую Россию хвалит глава МИД Конго, а СССР. А вот автор пытается и на этом проехаться и перевернув все с ног на голову, обосрать СССР. Про такие высказывания и говорят в народе - в огороде бузина, а в Киеве дядька.
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