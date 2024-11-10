К вопросу о «пролетарском интернационализме». Вот на этой карте, которую активно распространяли в СССР везде, в школах и так далее — открыто написано, кто враг для «братских народов» великого СССР.
Тюрьма народов?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рожков
Глава МИД Конго сказал: "...Советский Союз очень рано восстал против этого явления, а также поддержал африканские страны" Это о чем говорит? О том, что СССР плохой, или о том, что СССР хороший? У гавнюка автора СССР плохой. Но не царскую Россию хвалит глава МИД Конго, а СССР. А вот автор пытается и на этом проехаться и перевернув все с ног на голову, обосрать СССР. Про такие высказывания и говорят в народе - в огороде бузина, а в Киеве дядька.
Ответить
19 час.
Свежие комментарии