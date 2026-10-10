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МВД: в Оренбургской области бык напал на 14-летнего подростка

МВД: в Оренбургской области бык напал на 14-летнего подростка

В Оренбургской области 14-летний подросток попал в больницу после нападения быка. Несовершеннолетний получил множественные травмы, сообщила пресс-служба главка МВД по региону.

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