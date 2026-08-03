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FiNE NEWS

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Счётная палата США выразила сомнения в обоснованности закупки 11 ледоколов

Счётная палата США усомнилась в необходимости закупки 11 новых ледоколов для Береговой охраны. Ведомство отметило, что профильные структуры не предоставили достаточных аналитических материалов, подтверждающих долгосрочную выгоду такого масштабного проекта.

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