Вот и до Пескова дело дошло. Над пресс-секретарем несущим пургу сгущаются тучи. Общение с Киркоровым даром не прошло

Интересная жизнь с Vera Star Честно говоря, это давно должно было случиться. Когда ты находишься рядом с президентом, и занимаешь должность его пресс-секретаря, в обществе невольно создается впечатление, что всё что ты говоришь, ты говоришь не только от своего имени, но и от имени первого лица государства.