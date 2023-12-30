Интересная жизнь с Vera Star Честно говоря, это давно должно было случиться. Когда ты находишься рядом с президентом, и занимаешь должность его пресс-секретаря, в обществе невольно создается впечатление, что всё что ты говоришь, ты говоришь не только от своего имени, но и от имени первого лица государства.
Вот и до Пескова дело дошло. Над пресс-секретарем несущим пургу сгущаются тучи. Общение с Киркоровым даром не прошло
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай ИВАНОВ
Свято место пусто не бывает, единственное место для Пескова - это домашний арест лет на 7 до следующих выборов, слишком долго и близко был возле президента и имеет много информации о состоянии дел во всех отраслях РОССИИ.....
Ответить
14 час.
СБ
Сергей Б
А может СК РФ в открытую спросить ЭТИх артистов, актрис, жен банкиров и прочих с "вечеринки" - почему ОНИ открыто НЕ поддерживают политику нашего государства, в т. ч. СВО? может быть боятся потерять свои владения за рубежом? Так пусть и скажут об этом, а мы эти владения и зарубежный бизнес перенаправим на строительство самолетов и вертолетов
Ответить
12 час.
L
Luidmila
что-то кажется, что сия дама где-то рядышком с "институтом еврейских жен"
Ответить
8 час.
Свежие комментарии