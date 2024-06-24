В зоопарке три волка растерзали женщину: борется за жизнь

Подвергшаяся нападению волков во французском зоопарке женщина борется за жизнь. Несчастная «попала в зону сафари», когда жила в домике на территории зоопарка Туари, примерно в 25 милях к западу от Парижа.
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