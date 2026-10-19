Коммунисты в новом созыве Госдумы хотят переименовать Петербург - в Ленинград. 🔹Депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова внесла в нижнюю палату парламента законопроект о возвращении Волгограду и Петербургу исторических наименований Сталинград и Ленинград.