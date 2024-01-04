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«Барса» и Педри работают над снижением травматичности хавбека. Испанец отказался от глютена, занимается пилатесом по совету Пуйоля и использует барокамеру

«Барса» и Педри работают над снижением травматичности хавбека. Испанец отказался от глютена, занимается пилатесом по совету Пуйоля и использует барокамеру

Как сообщает Mundo Deportivo, полузащитнику сборной Испании назначили безглютеновую диету – аналогичных рекомендаций в целях снижения травматичности придерживается и защитник «Реала» Дани Карвахаль.

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