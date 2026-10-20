Ставим на второй игровой день Лиги чемпионов.В среду, 21 октября, состоится второй игровой день третьего тура общего этапа Лиги чемпионов: в одном из центральных матчей всей недели «Бавария» примет «Арсенал», параллельно «Реал» дома проэкзаменует «Лейпциг», а «Шахтер» отправится в Милан в гости к «Интеру».
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