Ставим на второй игровой день Лиги чемпионов.В среду, 21 октября, состоится второй игровой день третьего тура общего этапа Лиги чемпионов: в одном из центральных матчей всей недели «Бавария» примет «Арсенал», параллельно «Реал» дома проэкзаменует «Лейпциг», а «Шахтер» отправится в Милан в гости к «Интеру».